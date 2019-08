Vor 1 ' Ex-BVB-Star imitierte in Altach Adolf Hitler

Patrick Owomoyela Bild: Kein Anbieter/imago sportfotodienst

Der frühere deutsche Teamspieler Patrick Owomoyela hat bei einem in Altach ausgetragenen Testspiel von Borussia Dortmund gegen Udinese Calcio mit einer Parodie von Adolf Hitler für Wirbel gesorgt.

Bei dem bereits am 27. Juli in Altach ausgetragenen Testspiel zwischen Borussia Dortmund und Udinese Calcio (4:1) ist es zu verbalen Entgleisungen von Patrick Owomoyela gekommen. Nun wurden die Dortmunder aktiv.



Der frühere deutsche Teamspieler kommentierte gemeinsam mit dem BVB-Stadionsprecher Norbert Dickel das Testspiel im eigenen TV-Kanal. Das Duo vergriff sich mehrmals im Ton.



Nachdem der Regen in der zweiten Spielhälfte immer stärker geworden war, hatte Owomoyela die Partie erst als "Wasserschlacht von Altach" bezeichnet, ehe er in einer Parodie Adolf Hitlers hinterherschob: "Wo schon große Schlachten geschlagen wurden." In der 83. Minute war das Spiel schließlich abgebrochen worden.



Nicht die einzige Entgleisung. Bereits zuvor hatte das Duo sich über die Namen der Gegenspieler Kevin Lasagna und Ignacio Pussetto lustig gemacht, daraufhin die Gegner als "Itaker" bezeichnet. Owomoyela hatte sich dafür noch während des Spiels entschuldigt. "Wir wollen hier niemanden verärgern. Wir machen nur Spaß." Dann folgte die Hitler-Parodie.



Neun Tage danach machte der WDRdie geschmacklosen Witze des Kommentatoren-Duos nun öffentlich. Daraufhin äußerte sich auch der BVB. "Wir haben ihr Fehlverhalten sanktioniert und beiden unmissverständlich verdeutlicht, dass ihr Versuch, witzig zu sein, vollkommen schiefgelaufen ist, absolut deplatziert war und derlei Äußerungen bei uns keinen Platz haben."



Bereits am Tag nach dem Spiel hatte sich das Duo in einem BVB-Fanforum entschuldigt. (wem)