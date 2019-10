Ex-Caps-Held Schneider mit vier Toren gegen KAC

Bei den Vienna Capitals wurde Peter Schneider zum Liga-MVP. Jetzt schoss er den KAC mit seinem Klub EHC Biel in der Champions League ab.

Der Champion der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) ging in der Champions League baden. Der KAC musste sich dem EHC Biel am Mittwochabend mit 3:6 geschlagen geben. Dabei wurde ein ehemaliger Capitals-Held zum Klagenfurt-Schreck.Peter Schneider schoss vier Tore für Biel und den KAC damit förmlich im Alleingang ab. Ein weiterer Österreicher, Stefan Ulmer, leistete bei Biel einen Assist.Schneider spielte sich mit seiner sensationellen letzten Saison in die Notizblöcke der internationalen Scouts. In der Regular Season brachte es der 28-Jährige in 54 Spielen auf 69 Punkte, davon 35 Tore. Mit diesen beeindruckenden Zahlen erarbeitete sich der ehemalige US-Legionär (College und ECHL) den Titel als wertvollster Spieler der EBEL.Nach dem Play-off-Aus mit den Caps wurde der Wechsel nach Biel verkündet. In den ersten elf Ligaspielen in der Schweiz brachte es Schneider auf einen Treffer und vier Assists. Gegen den KAC ging ihm nun endgültig der Knopf auf.