Ex-F1-Star: "Schreibt Sebastian Vettel nicht ab!"

Am 12. März startet die Formel 1 mit dem Grand Prix von Australien in die neue Saison. Eines der großen Themen im Vorfeld: Kann Ferrari-Star Sebastian Vettel nach der enttäuschenden letzten Saison noch einmal zurückschlagen und um den WM-Titel mitfighten?Der ehemalige Formel-1-Pilot Niko Hülkenberg sieht durchaus noch Chancen für seinen deutschen Landsmann. "Schreibt Sebastian nicht ab! Er kann immer stark zurückkommen", erklärt der 32-Jährige, dessen Vertrag bei Renault nicht verlängert wurde.Das Ferrari-interne Duell mit Überflieger Charles Leclerc könnte Vettel laut Hülkenberg noch einmal zu Höchstleistungen treiben. "Er hat mit Charles Leclerc einen starken Teamkollegen, der nochmals mehr Selbstvertrauen bekommen hat durch die Vertragsverlängerung."Neben den WM-Favoriten Mercedes und Ferrari hat Hülkenberg, der aktuell eine "temporäre Pause" einlegt, in der kommenden Saison auch Red Bull ganz oben am Zettel. "Ich habe ein gutes Gefühl, sie können einen Schritt nach vorne gemacht haben und Mercedes hoffentlich einheizen."