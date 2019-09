Ex-Flüchtling Jatta: "Einen Tag mein Leid spüren ..."

Bakery Jatta spricht über schwere Wochen. Bild: imago sportfotodienst

Bakery Jatta wendet sich erstmals an die Öffentlichkeit, nachdem ein Medienbericht Zweifel über seine Identität aufkommen ließ.

Im August brachte ein doppelseitiger Bericht in der deutschen "Sport Bild" die Welt von Bakery Jatta ins Wanken. Es handelt sich um jenen Profi-Fußballer, der durch sein Märchen berühmt geworden ist. Von Flüchtling und Straßenkicker zum Profi-Fußballer in Deutschland. Aktuell steht er beim Hamburger SV unter Vertrag.



Im betreffenden Bericht wird der Verdacht geäußert, es handle sich in Wirklichkeit um eine andere Person, Jatta hätte seine Identität geändert und sich zwei Jahre jünger gemacht, um als damals Minderjähriger leichter Asyl zu bekommen. Jatta ist heute 21 Jahre alt, stammt aus Gambia und Stürmt in Hamburg gemeinsam mit ÖFB-Teamspieler Lukas Hinterseer.



In den Tagen und Wochen nach dem brisanten Bericht, in dem zahlreiche, zumindest auf den ersten Blick schlüssige, Indizien aufgezählt wurden, warum es sich bei Jatta um eine andere Person handeln soll, war der Aufschrei riesig. Nürnberg legte nach der klaren Liga-Pleite sogar (erfolglos!) Protest ein.



Jatta reagiert







Jatta blieb stumm. Bis jetzt. Aktuell wendet sich der junge Kicker in einem Instagram-Posting an seine Fans und Unterstützer. Er hat aber auch eine Botschaft an jene Menschen, die ihm, wie er es formuliert, schaden wollen. Das Wichtigste verpackt er aber schon im eröffnenden Satz: "Mein Name ist Bakery Jatta!"



Er bedankt sich für die überwältigende Unterstützung. Besonders bei St. Pauli. Der Rivale des HSV machte sich für Jatta stark. "Durch Farben getrennt, in der Sache vereint", schreibt Jatta.



"Wenn es eine Sache gäbe, die ich all diesen Menschen wünschen könnte, die mir schaden wollten, wäre es, dass sie den Schmerz fühlen, den sie mir zugefügt haben. Nur einmal sollten sie das Leid erfahren, durch das ich gehen musste. Die Dinge, die ich in Karlsruhe erlebte zum Beispiel: Ich kann euch sagen, dass dies bei Weitem das schlimmste Gefühl war, das ich je hatte."



Hier die vollständige Botschaft von Jatta auf Deutsch:







Mein Name ist Bakery Jatta!



Vor vier Jahren floh ich aus Gambia nach Deutschland. Ohne meine Familie! Heute kann ich sagen, ich habe die größte und fürsorglichste Familie, die ich mir jemals hätte erträumen können.



Ihr, der HSV, wurdet meine Familie. Auf diesem Wege möchte ich meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen an das gesamte Präsidium, meine Mitspieler, den Betreuerstab, meine Bodyguards Miro und Jürgen und die fantastischen Fans und meinen Anwalt – an jeden Einzelnen in diesem Klub, der mir bedingungslose Liebe zeigte.



Danken möchte ich auch all den Athleten, Trainern, Kollegen und Freunden sowie auch der ganzen Adidas-Familie für den Zuspruch, den sie mir gezeigt haben – jeden Tag, von Anfang an. Das werde ich nie vergessen! Da sind zwei Menschen, die ich besonders herausstellen möchte: Jonas Boldt und Dieter Hecking... Sie zeigten mir nichts als Unterstützung und Glaube in mich. Sie waren für mich da – durch die schwierigste Zeit meiner Karriere! Viele Menschen haben mich gefragt, ob ich etwas sagen werde oder vorgehen werde gegen all die Berichte, die Menschen und die Hexenjagd. Meine einfache Antwort, warum ich ihre Angriffe nicht kontern würde: Ich bin nicht wie diese Menschen!



Wir sind nicht wie diese Menschen. Ich bin gesegnet, dass mir die Chance gegeben wurde, hier zu sein. Ich lebe ein besseres Leben, als ich es zuvor tat. Mit all euren freundlichen Reaktionen, euren Kommentaren und eurer bedingungslosen Unterstützung habt ihr die beste Antwort auf diese Beschmutzungs-Kampagne gegeben.



Wenn es eine Sache gäbe, die ich all diesen Menschen wünschen könnte, die mir schaden wollten, wäre es, dass sie den Schmerz fühlen, den sie mir zugefügt haben. Nur einmal sollten sie das Leid erfahren, durch das ich gehen musste. Die Dinge, die ich in Karlsruhe erlebte zum Beispiel: Ich kann euch sagen, dass dies bei Weitem das schlimmste Gefühl war, das ich je hatte.



Ich weiß, dass ich nicht so gut bin als Fußballspieler wie Aaron (Hunt, Anm. d. Red.) oder Sonny (Kittel, Anm. d. Red.). Und ich weiß, dass es weit talentiertere Spieler in diesem Spiel gibt als mich. Aber ich werde euch versprechen: Solange meine Beine mich weiter durchs Leben tragen. So lange es für beide Seiten passt, werde ich für euch da sein. So lange ich lebe, werde ich nie vergessen, wie der HSV und ihr alle die gesamte Zeit hinter mir standet.



Der Fakt, dass Stefan Kuntz, der Trainer des U21-Nationalteams, für mich eingetreten ist, hat mich unglaublich stolz gemacht. Ein besonderer Dank geht an meinen Agenten, Freund. Efe, was du für mich in den letzten paar Wochen getan hast, werde ich nie vergessen.



Vor allem bin ich absolut stolz, dass unser größter Rivale, FC St. Pauli, meine Position gestärkt hat. Durch Farben getrennt, in der Sache vereint.



Trotz all der Dankbarkeit, die ich fühle, habe ich keine Zweifel, dass wir euch nach wie vor am Wochenende besiegen werden. Denn ein Derby wird immer ein Derby sein.



Abschließend möchte ich noch eines sagen: Da ihr alle die Wahrheit kennt darüber, wo ich geboren wurde, wo ich aufwuchs, wo ich aß, schlief und mich zum allerersten Mal in den Fußball verliebte… Ihr alle solltet gehen und meine Heimatstadt besuchen. Da, wo ich herkomme, ist jeder extrem aufgeschlossen, freundlich… und alle werden immer willkommen sein.