Ex-Hirscher-Rivale wird zum zweiten Mal Vater

Felix Neureuther im Glück! Kaum hat der frühere Rivale von Ski-Ass Marcel Hirscher einen neuen Job gefunden, steht schon wieder Nachwuchs ins Haus.

Neureuther in Kitz mit Tochter Matilda

Im März beendete Felix Neureuther die aktive Karriere, doch ruhig ist es um den Deutschen nie geworden. Erst am 8. August gab er bekannt, dass er wieder in den Ski-Weltcup zurückkehren wird – wenn auch in anderer Funktion. In Zukunft steht er als TV-Experte im deutschen Fernsehen vor der Kamera. Doch nun wartet eine weitere Aufgabe auf ihn.Denn der 35-Jährige wird zum zweiten Mal Vater. Neureuther postete auf Facebook ein Foto, dass seine Gattin Miriam und ihre gemeinsame Tochter Matilda zeigt. Dazu schreibt er: "Unsere Familie wird größer." (red)