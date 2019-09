Ex-Profi (32) in Amsterdam am Steuer erschossen

Der niederländische Ex-Kicker Kelvin Maynard wurde in Amsterdam in seinem fahrenden Wagen erschossen.

Kelvin Maynard ist tot. Der Holländer war ein ehemaliger Profi-Kicker. In der Nacht auf Mittwoch teilte die Amsterdamer Polizei mit, dass der Ex-Fußballer auf offener Straße erschossen wurde.Über das Motiv wird noch gerätselt. Maynard war in seinem Auto unterwegs, als zwei Männer auf Motorrädern das Feuer eröffneten. Die Täter sind auf der Flucht.Der 32-Jährige soll noch schwer verwundet in eine Feuerwehrkaserne gefahren sein. Er erlag seinen Verletzungen.In seiner aktiven Zeit als Fußballer spielte er für die Klubs Antwerpen, Emmen, Volendam und den englischen Verein Burton Albion.Brisant: Kurz vor der Bluttat war in den Niederlanden ein Rechtsanwalt auf offener Straße erschossen worden. Er war Kronzeuge in einem Mordprozess, hatte eine Verbrecherbande verteidigt. Lokale Medien fragten nach einem möglichen Zusammenhang. Die Staatsanwaltschaft geht nicht davon aus.