Ex-Salzburg-Coach heult beim Abschied aus China

Emotionale Szenen! Roger Schmidt muss bei Peking Guoan gehen. Der Abschied fällt dem Ex-Trainer von Salzburg sichtlich schwer.

Es waren zwei aufregende Jahre für Roger Schmidt in Fernost. Der frühere Trainer von Red Bull Salzburg heuerte im Juli 2017 bei Peking Guoan an, führte den Klub im Vorjahr zum Pokalsieg. Doch nun ist das Engagement vorbei.Der Klub setzte Schmidt nun an die Luft, obwohl die Saison mit Tabellenplatz zwei nicht schlecht läuft. Der Grund dürfte sein, dass Schmidt seinen mit Jahresende auslaufenden Vertrag nicht verlängern will.Doch bei den Fans ist der Coach sehr beliebt, wie ein rührendes Video von seiner Abreise zeigt. Am Flughafen wird er von hunderten Anhängern erwartet, bekommt kleine Geschenke überreicht und wird mit Sprechchören gefeiert. Szenen, die am Trainer nicht spurlos vorbeigehen. Er kann die eine oder andere Träne nicht unterdrücken ... (red)