Ex-Schützling verrät: Stöger besser als Klopp

Bremen-Kicker Leonardo Bittencourt hat in seinem Fußballer-Leben schon viel erlebt. Der 25-Jährige hatte in sieben Jahren fünf Vereine, spielte auf für die beiden Kult-Trainer Jürgen Klopp und Peter Stöger.

Von Energie Cottbus ging die Reise des "ewigen Talents" 2012 nach Dortmund zu Jürgen Klopp. Dann ging es weiter zu Hannover 96, danach der Wechsel zu Peter Stöger und dem FC Köln. Aktuell gehört der kreative Mittelfeldspieler der TSG Hoffenheim, ist aber an Werder Bremen verliehen.In der Bild verrät er, dass Peter Stöger sein absoluter Lieblingstrainer war: "Meine beste, schönste Zeit hatte ich unter Peter Stöger in Köln. Von ihm habe ich auch menschlich am meisten mitgenommen. Er verstellt sich nicht. Er ist sehr bodenständig und hat uns gezeigt: Denkt nicht nur an Fußball!"Auch aktuell in Bremen fühlt er sich sehr wohl: "Das ist auch ein Wunsch meiner Familie. Es ist mein Ziel, hier Wurzeln zu schlagen."