Ex-Skicoach trainiert jetzt mit Canadi Nürnberg

Mathias Berthold arbeitet jetzt als Persönlichkeits-Coach unter Damir Canadi beim 1. FC Nürnberg. Bild: GEPA-pictures.com

Ski war einmal, Fußball heißt das neue Berufsfeld von Mathias Berthold! Der Ex-ÖSV-Coach erhält einen Platz im Trainerstab von Damir Canadis Nürnberg.

"Ich kenne ihn aus Österreich. Wir haben uns mal unterhalten und haben fast das gleiche Denken über Athleten", erklärt Nürnbergs Trainer Damir Canadi die doch ungewöhnliche Personalwahl Mathias Berthold.



Schließlich hatte der 54-Jährige bis jetzt sein ganzes Leben dem Ski-Sport verschrieben. Als Aktiver kürte er sich 1993 zum Weltmeister im Slalom, in seiner Trainerkarriere war er unter anderem von 2010 bis 2014 Chefcoach der ÖSV-Herren, ehe er Deutschlands Skifahrer zurück in die Erfolgsspur brachte.



Beim deutschen Zweitligisten Nürnberg wird Berthold jetzt als Persönlichkeits-Coach Seite an Seite mit Ex-Rapidtrainer Canadi arbeiten. "Er wird die Spieler in guten wie schlechten Phasen begleiten und mit seiner Erfahrung mithelfen, Athleten auch wieder aus Formlöchern herauszuhelfen."