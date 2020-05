Ex-Skispringer nach Krebserkrankung geheilt

Björn Einar Romören hatte vor einem Jahr die niederschmetternde Diagnose Krebs erhalten. Nun ist der Norweger geheilt. Auch dank seiner Kinder.

Beim früheren Skiflug-Weltrekordhalter war ein bösartiger Tumor am Rücken diagnostiziert worden. 13 Chemotherapien und 36 Strahlenbehandlungen hatte sich der 39-Jährige unterziehen müssen.Mit Erfolg! Romören gilt als geheilt, wie er im norwegischen Fernsehen erzählte. Im Jänner war die lang ersehnte Nachricht seines Arztes gekommen: ein nach oben zeigender Daumen. "Das hat geheißen, dass alles in Ordnung ist."Trotzdem: Ganz überstanden hat Romören den Krebs noch nicht. Ich weiß, dass es in den nächsten zehn Jahren Folgemaßnahmen geben wird."Besonderen Anteil am Heilungsprozess haben auch die Kinder des Norwegers: der zweijährige Fred sowie die während seiner Krankheit geborene Tochter Fiona. "Die helfen, auch über andere Dinge nachzudenken. Man spricht nicht nur über die Krankheit."