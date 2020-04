Ex-Sturm-Goalie: "Als Sex-Shop-Besitzer glücklicher"

Zwischen 2013 und 2015 hütete Benedikt Pliquett bei Sturm Graz das Tor. Nach seinem Karriereende hat der Deutsche einen pikanten Geschäftszweig für sich entdeckt.

26 Bundesliga-Spiele machte der mittlerweile 35-Jährige für die Grazer, hängte 2016 die Torhüter-Handschuhe an den Nagel und kehrte in seine Heimat Hamburg zurück.Mittlerweile betreibt der Ex-Keeper drei Sexshops und eine Bar. "Ich bin als Sexshop-Besitzer glücklicher mit meiner neuen Freiheit als in meiner ganzen Zeit als Fußball-Profi", hatte Pliquett beierklärt. "Der Fußball-Betrieb ist Heuchelei und Betrügen. Da macht halt jeder mit, es spricht nur keiner aus. Du lachst ihnen ins Gesicht und sie f***en dich von hinten", so der 35-Jährige.Nach seinem Karriereende hatte es sich der 35-Jährige gut gehen lassen, "Jetzt habe ich meine Ernährung umgestellt, lebe vegan, habe wieder 30 Kilo abgenommen und bin physisch in einem guten Zustand", so der Ex-Torwart.Um seinen Shops das Überleben in der Corona-Krise zu sichern und Jobs zu erhalten, ist der Ex-Profi nun kreativ geworden. Aus einem seiner Sex-Shops machte Pliquett kurzerhand ein Lebensmittel-Geschäft, durfte zumindest kurzfristig offen halten.