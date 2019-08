Vor 1 h Rad-Profi Fasching stellt Extrem-Rekord auf

Wolfang Fasching Bild: Kein Anbieter/Manuel Hausdorfer | lime-art.at

Geschafft! Wolfgang Fasching hat einen eindrucksvollen Rekord aufgestellt. Der 52-Jährige durchquerte Europa in Rekordzeit. Am Freitag kam er um 13:59 Uhr am Nordkap an.

Für die 5.656 Kilometer und 30.000 Höhenmeter von Gibraltar durch neun Länder zum Nordkap hatte Fasching die Rekordzeit von 10 Tagen 20 Stunden und 47 Minuten benötigt. Damit pulverisierte der gebürtige Steirer die alte Bestmarke von 13 Tagen und 20 Stunden deutlich.



Insgesamt hatte Fasching nur 18 Stunden geschlafen, sich auch durch einen schweren Autounfall, der rund 17 Stunden gekostet hatte, nicht aus dem Zeitplan bringen lassen. Am vergangenen Freitag war Fasching beim Crash in Belgien auf der Windschutzscheibe des Pacecars gelandet, dabei war sein Sprunggelenk angeschwollen.



"Mein persönliches Ziel war es, dieses Projekt mit meinem Team in einer schnellen Zeit zu finishen. Das haben wir trotz des tragischen, aber im Nachhinein glimpflichen Unfalls geschafft, was eine irrsinnige Erleichterung ist", so Fasching.



Der 52-Jährige trotzte Temperaturen von 40 Grad Celsius bis hin zu Minusgraden und Regenschauern. Durch ein ausgeklügeltes Ernährungskonzept konnte er sein Gewicht halten.



"Wolfgang hat in den letzten Monaten alles dem Projekt #EuropeCoast2Coast untergeordnet. In der Vorbereitung fuhr er rund 15.000 Kilometer in insgesamt 600 Trainingsstunden. Er hat eine top-motiviert, unglaublich konstante Leistung gezeigt", lobte Trainer Markus Kinzlbauer.



"Er hat Selbstvertrauen und es gibt nie Zweifel, dass er etwas nicht schafft. Das haben wir auch nach dem Unfall gesehen. Es geht immer vorwärts für ihn", so der Trainer weiter.



(wem)