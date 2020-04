F1-Auftakt in Spielberg rückt immer näher

Mit dem Grand Prix von Kanada fällt bereits das neunte Formel-1-Rennen der Saison ins Wasser. Wird noch ein Event aus dem Kalender gestrichen, steigt der Auftakt in Österreich.

Beginnt das Formel-1-Jahr 2020 in Österreich? Die Vorzeichen verdichten sich. Denn am Dienstag wurde auch der Grand Prix von Kanada abgesagt. Das Rennen in Montreal war am 14. Juni angesetzt, fällt nun aber ebenfalls der Corona-Pandemie zum Opfer."Es wäre uns eine Ehre gewesen, das erste Rennen im Formel-1-Weltmeisterschaftskalender 2020 auszurichten, aber wir müssen leider die Verschiebung des Grand Prix von Kanada 2020 bekannt geben", teilte der Rennveranstalter mit. Man folge dabei "den fachkundigen Anweisungen der Behörden bezüglich der Eindämmung von COVID-19".Damit wird der Auftakt der "Königsklasse" frühestens am 28. Juni in Frankreich stattfinden. Sollte auch in Le Castellet nicht gefahren werden können, wäre plötzlich Spielberg das erste Rennen.Der Grand Prix von Österreich ist nach wie vor mit 5. Juli im Kalender.