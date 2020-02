F1-Aus für Hülkenberg: "Werde halt Frauenarzt!"

Nico Hülkenberg wird in der nächsten Saison nicht in der Formel 1 zu sehen sein. Der Vertrag bei Renault läuft aus, für den 32-Jährigen ist kein Cockpit mehr frei. Der Deutsche nimmt seinen Abgang aber mit Humor.

"Ich habe viele Optionen: Pizzabäcker, Friseur, Zahnarzt, Schönheitschirurg. Vielleicht werde ich auch Frauenarzt", scherzt Hülkenberg."Es ist kein Rücktritt. Es ist das Formel-1-Aus für 2020. Ob sich danach was ergibt, weiß keiner", so der 32-Jährige bei der Bild-Zeitung.Worauf sich der Deutsche in seiner "Off-Season" freut? "Darauf, nicht in der Hauptreisezeit Urlaub machen zu müssen. Da ist es für mich dann endlich mal günstiger am Ballermann."