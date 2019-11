F1-Debüt 2020 für Schumi jr. "leider nicht realistisch"

Mick Schumacher, der 20-jährige Sohn von Michael Schumacher, hat einen großen Traum: Einmal wie sein Vater in der Formel 1 fahren. Aber er weiß selbst, dass er sich dafür noch in Geduld üben muss.

Mick Schumacher glaubt nicht, dass er in der nächsten Saison bereits sein Debüt in der Formel 1 geben wird. "Wenn ich die Chance bekäme, würde ich sie ergreifen", erklärte der 20-Jährige beim SportpresseBall in Frankfurt. "Aber leider sieht es realistisch nicht so aus, dass es nächstes Jahr in die Formel 1 geht."Aktuell startet der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher (sieben WM-Titel) in der Nachwuchs-Serie Formel 2, wo er bis jetzt ein sehr durchwachsenes Jahr erlebt."Es war keine einfache Saison. Aber aus Rückschlägen lernt man, daran wächst man. Ich habe gelernt, nie aufzugeben", erzählt Schumacher, der zwar das Sprintrennen in Ungar gewann, in der Gesamtwertung aber nur auf dem enttäuschenden elften Rang liegt. "Das gibt mir Kraft, in den kommenden Jahren hoffentlich um mehr Siege und Titel zu fahren."