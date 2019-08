F1-Revolution! Mini-Rennen statt Qualifying

Max Verstappen im Duell mit Valtteri Bottas und Lewis Hamilton Bild: Kein Anbieter/imago sportfotodienst

Ab 2021 bleibt in der Formel 1 kein Stein mehr auf dem anderen. Neue Reglements sollen Überholmanöver vereinfachen und für spannendere Rennen sorgen. Jetzt will man auch das Qualifying umkrempeln.





Die Idee klingt spannend: Anstatt Q1, Q2 und Q3 soll ein Sprintrennen am Samstag über die Startaufstellung für den Grand Prix am Sonntag entscheiden.



Allerdings soll das neue Format nicht auf allen Strecken gefahren werden. Zum Beispiel in China, Spanien oder Frankreich wäre ein Mini-Grand-Prix denkbar. Auf engen Kursen soll es weiterhin ein Zeit-Qualifying geben.



Das Quali-Rennen würde in der gestürzten Reihenfolge der Piloten in der Fahrer-WM gestartet und in drei K.o.-Phasen über insgesamt 100 Kilometer gefahren. So soll die Formation für das Hauptrennen am Sonntag bestimmt werden. (pip)