F2-Pilot Correa spricht erstmals über Todescrash

Juan Manuel Correa Bild: Instagram, picturedesk.com/APA

Ende August krachte Formel-2-Pilot Juan Manuel Correa in Spa ungebremst in Anthoine Hubert. Der Franzose überlebte den schlimmen Unfall nicht, Correa lag lange im Koma. Nun meldete sich der in Ecuador geborene US-Amerikaner erstmals zu Wort.