Fährt ein Formel-1-Bolide hier auf der Autobahn?

Ein Youtube-Video sorgt für Aufregung im Netz! Ist da ein Formel-1-Bolide auf einer Autobahn zu sehen? Die Hintergründe sind mysteriös.

Da staunten die Autofahrer in Tschechien! Auf der Autobahn zwischen Pribram und Prag wurden einige Lenker von einem Boliden überholt, der auf den ersten Blick wie ein Formel-1-Boliden von Ferrari aussah. Was steckt hinter dem kuriosen Video?Bei genauerem Hinsehen steht fest, dass es sich nicht um ein Auto aus der Motorsport-Königsklasse handelt. Es handelt sich um einen Wagen aus der Formel 2, offenbar von Dallara aus den Jahren 2008 bis 2010. Der Bolide wurde rot angemalt, auch Sponsoren und Logos aus der Formel 1 wurden angebracht. Die Nummer sieben bei Ferrari gehörte Kimi Räikkönen.Begleitet wurde das Auto von einem roten Chevrolet Corvette. Das Tempo wurde offenbar bewusst so gewählt, dass andere Autofahrer ausreichend Zeit hatten, das ungewöhnliche Fahrzeug zu begutachten. Weitere Hintergründe, wer zum Beispiel das Auto gelenkt hat, sind jedoch unklar.