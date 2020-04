Fährt Verstappen bald in einem Team mit Hamilton?

Während die Formel-1-Fans auf den Start der PS-Königsklasse mit einem "Doppel" in Spielberg hoffen, kursieren wilde Wechsel-Gerüchte. Im Zentrum: Max Verstappen. Plant er den Abgang bei Red Bull?

Immer wieder ist davon zu hören, dass es Verstappen zur Konkurrenz zieht. Weil der Niederländer unbedingt um den WM-Titel mitfahren will, soll er den Wechsel zu Serien-Champion Mercedes abpeilen.Doch was ist dran? Wird der 22-Jährige wirklich bald Teamkollege von Lewis Hamilton? Verstappen-Vater Jos winkt ab. "Das dürfte schwierig werden. Einerseits finanziell. Andererseits ist es nie eine gute Idee, zwei Nummer-Eins-Fahrer in einem Team zu haben." Klingt, als muss sich Austro-Rennstall Red Bull nicht allzu bald nach einem neuen Piloten umsehen.Dafür lebt die Hoffnung, dass die Saison mit einem "Doppel-Event" am Red-Bull-Ring eröffnet werden könnte. Für Verstappen sicher positiv, er siegte 2018 und 2019 beim Heim-Event. Allerdings müsste er diesmal auf die Unterstützung der niederländischen Fans verzichten, die traditionell in die Alpenrepublik pilgern. Denn sollte tatsächlich am 5. Juli in Österreich der Saisonstart erfolgen, dann vor leeren Tribünen.