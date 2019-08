Falscher Bruder von Bouchard festgenommen

Genie Bouchard ist Opfer eines Betrügers geworden. In Miami ist nun ein Mann festgenommen worden, der sich als Bruder der kanadischen Tennisspielerin ausgegeben hat.

Der 24-jährige Solomon Shlomo Azari hatte sich zwischen Mai und Juli in Miami als Bruder der 25-jährigen Kanadierin ausgegeben. Der 24-Jährige hatte so etwa im 1 Hotel South Beach residiert, Rechnungen von gut 38.000 Euro auf den Tennis-Star schreiben lassen, berichten lokale Medien.Dabei soll es sich auch um Rechnungen im Hotelrestaurant und der Skybar handeln. Jedes Mal hatte der 24-Jährige demnach darauf bestanden, den Betrag auf den Namen Bouchards schreiben zu lassen.Nun flog die Masche des 24-Järhigen auf. Er ist in Haft, wurde nun wegen Betrugs, Identitätsbetrugs und Diebstahls angeklagt. Außerdem sei bei der Festnahme eine geringe Menge Kokain sichergestellt worden.Nicht die einzigen Probleme für Bouchard. Die frühere Wimbledon-Finalistin rutschte nach einer Horror-Saison auf Platz 119 der Tennis-Weltrangliste zurück, konnte seit Februar kein Spiel mehr gewinnen. (wem)