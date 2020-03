Falscher Pass: Ronaldinho sitzt nun doch in U-Haft

Die Probleme für Fußball-Ikone Ronaldinho nehmen kein Ende. Der frühere Star-Kicker war mit einem gefälschten Pass nach Paraguay eingereist. Nun sitzt der 39-Jährige gemeinsam mit seinem Bruder Roberto de Assis doch in U-Haft.

Der ehemalige Fußball-Superstar und sein Bruder waren am Mittwoch mit gefälschten Pässen in Paraguay eingereist. Bereits am Flughafen der Hauptstadt Asuncion waren die gefälschten Reisedokumente aufgefallen, später waren die beiden in einem Hotelzimmer festgenommen und befragt worden.Am Freitag hatte die Staatsanwaltschaft dann erklärt, keine Anklage gegen den zweifachen Weltfußballer und seinen Bruder zu erheben, da diese nützliche Informationen geliefert hätten. Außerdem seien die beiden "betrogen" worden.Dann die Kehrtwende! In der Nacht zum Samstag gab die Oberstaatsanwaltschaft bekannt, sie hätte die Inhaftierung Ronaldinhos und dessen Bruders "wegen der Verwendung eines staatlichen Dokuments mit falschem Inhalt" angeordnet. Zusätzlich wurde Haftbefehl gegen Beamte und Privatleute erlassen.Der frühere Star des FC Barcelona sitzt also in Paraguays Hauptstadt in Untersuchungshaft. Ronaldinhos Anwalt Adolfo Marin zeigte sich in einer ersten Reaktion verwundert. Die Inhaftierung sei von einem Anwalt angeordnet worden, der nicht in dem Fall tätig sei. Ersten Berichten zufolge soll bereits Anklage erhoben worden sein.Ronaldinho und sein Bruder hatten 2018 ihre brasilianischen Pässe verloren, nachdem sie eine Strafzahlung von 8,5 Millionen Dollar wegen schwerer Umweltvergehen auf ihrem Grundstück nicht beglichen hatten. Ronaldinho hatte bei der Einreise in Asuncion, wo er Werbung für sein Buch machen wollte, einen paraguayischen Pass. Verdächtig bei einer brasilianischen Fußball-Ikone...