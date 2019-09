Falscher Zlatan! Bayern-Profi verwirrt Ibra-Fans

Nihad Djedovic sieht aus wie Zlatan Ibrahimovic. Der Basketballer ließ Anhänger des Fußballers auf den Leim gehen.

"I am Zlatan" heißt die englische Biographie von Zlatan Ibrahimovic. Der Schwede begeistert seine Fans auch im höheren Fußballeralter noch. Kürzlich schoss der 37-jährige Schwede für die Los Angeles Galaxy in der Major League Soccer beim 7:2-Sieg gegen Sporting Kansas City einen Hattrick.Es waren seine Saisontore 24 bis 26. Damit brach Ibrahimovic den Vereinsrekord von Carlos Ruiz aus dem Jahr 2002, der damals 24-Mal traf."I am Nihad" könnte Nihad Djedovic seine Biographie nennen, wenn er einmal eine auf den Markt bringt. Der 29-Jährige ist bosnisch-deutsche Doppelbürger und spielt Basketball für Bayern München.Das Team weilt für die Saisonvorbereitung in Übersee. Erste Station war Miami. Irgendjemand hatte dann die Idee, dass Djedovic sich dort als Ibrahimovic ausgibt. So ging der Basketballer mit Katharina Schöninger vom Bayern-Basketball-TV auf Achse. Sie gab sich als seine Managerin namens Astrid Lindgren aus.Ob auf der Straße, im Limousinen-Service oder auf einem Basketball-Feld am Strand – alle fielen auf den falschen Ibrahimovic rein, wie im amüsanten Video oben zu sehen ist.