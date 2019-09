Familie: Ex-Teamchef Didi Constantini ist dement

Die Familie des ehemaligen Teamchefs Didi Constantini gab in einer Erklärung bekannt, dass der 64-Jährige an Demenz leide.

Anfang Juni war Didi Constantini auf der Brennerautobahn in einen Unfall verwickelt. Jetzt wendet sich die Familie des 64-Jährigen an die "Tiroler Tageszeitung" und erklärt: Constantini sei an Demenz erkrankt.Der ehemalige österreichische Teamchef hatte beim Frontal-Unfall mit einem entgegenkommenden PKW Knochenbrüche erlitten. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs war ohne grobe Verletzungen davongekommen.Mit der Familie sind Constantinis Ehefrau und seine beiden Töchter gemeint. Sie hätten sich zu diesem Schritt entschlossen, um Spekulationen über den Gesundheitszustand zu beenden. Nach dem Unfall hatten bereits Gerüchte die Runde gemacht.Constantini war von 2009 bis 2011 österreichischer Teamchef. Er hat sich in Österreichs Fußball den Ruf des Feuerwehrmanns erarbeitet: Er war Interimstrainer bei der Austria (gleich zwei Mal), in Pasching, beim FC Kärnten und 1992 schon einmal als Teamchef.