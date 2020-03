01.03.2020 12:00 Fan-Eklat: Bayerns Klub-Bosse wussten Bescheid

Die Plakate der Bayern-Fans sorgen für Wirbel in der deutschen Bundesliga! Beim Gastspiel in Hoffenheim wurde Mäzen Dietmar Hopp übelst beschimpft. Die Klub-Bosse äußern sich nun zu den Konsequenzen und verraten, was sie schon vor dem Anpfiff wussten.