Fan-Rekord für Salzburg bei Duell gegen Frankfurt

Die Salzburg-Fans stellen einen Rekord auf! Im Europa-League-Sechzehntelfinale pilgern tausende Bullen-Anhänger nach Frankfurt.

Eintracht Frankfurt gegen Red Bull Salzburg – dieses Duell mit Ex-Coach Adi Hütter und den ehemaligen Salzburg-Kickern Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker zieht die Fans in seinen Bann.Deshalb gibt es beim Hinspiel am Donnerstag auch einen neuen Salzburger Rekord. Über 3.000 Bullen-Fans pilgern in die deutsche Finanz-Metropole, wollen Hee-Chan Hwang und Co. zum Aufstieg peitschen. So viele, wie seit dem Red-Bull-Einstieg 2005 noch nie.Die bisher größte Anzahl an Fans der Mozartstädter in einem fremden Stadion gab es beim Champions-League-Kracher gegen Titelverteidiger Liverpool an der Anfield Road. Damals waren es knapp unter 3.000 Salzburger.Die Unterstützung gegen den deutschen Bundesligisten wird es auch brauchen, haben die Frankfurter doch alle drei Heimspiele im Kalenderjahr 2020 gewonnen, Salzburg zuletzt nach 53 ungeschlagenen Liga-Heimspielen gegen den LASK die erste Pleite in Wals-Siezenheim seit 2016 kassiert.