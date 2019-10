Fankurven setzen starke Zeichen gegen Judenhass

Transparente auf der Tribüne müssen nicht nur für Aufreger sorgen. In der deutschen Bundesliga zeigen die Fans gegen Hass und Gewalt auf.

Vor dem Duell zwischen Hertha BSC und Bremen (1:1) war in der Werder-Kurve zu lesen: "Weder 'verwirrter Einzeltäter' noch Alarmsignal. 'Nie wieder' muss mehr als nur ein Slogan sein! Gegen jeden Antisemitismus!" Der Spruch bezieht sich auf den Nazi-Doppelmord in Halle. In der zweiten Halbzeit protestierten die Bremen-Fans dann auch noch gegen den türkischen Einmarsch in Nordsyrien: "Hände weg von Rojava", war da zu lesen. Auch bei Düsseldorfs 1:0 gegen Mainz waren entsprechende Transparente zu sehen.Auch bei Leipzigs 1:1 gegen Wolfsburg setzten die Fans ein Zeichen gegen Antisemitismus. Auf einem Plakat auf der Tribüne stand geschrieben: "Antisemitismus hat viele Formen. Alle davon sind tödlich. In Gedenken an die Opfer von Halle!"