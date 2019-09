Fans feiern Maradonas Ankunft mit Motorsäge

Verrückte Szenen in Argentinien. Diego Maradona nimmt seine Arbeit als Trainer auf und die Fans der Ikone drehen völlig durch.

Eine Legende kehrt zurück. Argentiniens Fußball-Held Diego Maradona ist der neue Trainer von Gimnasia y Esgrima, einem Erstliga-Klub in seiner Heimat.



Die Fans rasten völlig aus. 26.000 Menschen hießen ihn am Sonntag im Stadion, seiner neuen Wirkungsstätte willkommen und trieben ihm damit die Tränen in die Augen. "Ich konnte es nicht glauben, als ich dies alles sah."



Andere Fans feierten auf den Straßen von La Plata, der Hauptstadt der Provinz Buenos Aires. Dabei entstand unter anderem jenes schräge Video, das wir euch weiter oben im Artikel zeigen.



Eine Gruppe von Männern johlt und tanzt. Einer davon schwingt eine Kettensäge. Was es mit dem Gartenwerkzeug auf sich hat, ist unklar. Die schrägen Auswüchse der Trainer-Verpflichtung amüsieren das Netz.