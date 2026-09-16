i Die Formel 1 war zuletzt 2020 in Istanbul zu Gast. imago images/Laci Perenyi Sprint in Monaco Fans jubeln! Formel 1 mit Comeback auf Kultstrecke Die Formel 1 veröffentlicht den Kalender für die kommende Saison und kehrt dabei auf eine besonders traditionsreiche Strecke zurück. Von Sport Heute 16.09.2026, 11:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Formel 1 hat den Rennkalender für die kommende Saison veröffentlicht. Insgesamt stehen 24 Grand Prix auf dem Programm. Los geht es am 14. März mit dem Saisonauftakt in Bahrain.

Damit kehrt die Königsklasse auch nach Saudi-Arabien zurück. Aufgrund des Iran-Krieges war dort 2026 kein Rennen ausgetragen worden. Der Grand Prix von Australien in Melbourne wandert hingegen wieder in die erste April-Woche.

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Für besondere Freude bei vielen Formel-1-Fans dürften zwei Comebacks sorgen. Sowohl Istanbul als auch Portimao kehren in den Kalender zurück. In der Türkei und in Portugal war die Formel 1 zuletzt 2021 zu Gast.

Nicht mehr dabei sind dagegen Barcelona und Zandvoort. Der Circuit de Barcelona-Catalunya soll sich künftig mit Spa-Francorchamps abwechseln und 2028 wieder in den Kalender zurückkehren. Für Max Verstappen bedeutet das Aus von Zandvoort vorerst das Ende seines Heimrennens.

Das Saisonfinale findet erneut im Nahen Osten statt. Nach dem Grand Prix von Katar steigt am 12. Dezember in Abu Dhabi das letzte Rennen des Jahres.

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Eine große Änderung gibt es auch bei den Sprint-Wochenenden. F1-Boss Stefano Domenicali bekommt seinen Wunsch nach mehr Sprints erfüllt: Gleich zehn davon sind für die kommende Saison vorgesehen.

Neben Bahrain, Australien, Japan, Kanada, Großbritannien, Italien, Brasilien, Katar und Abu Dhabi wird überraschend auch in Monaco ein Sprint ausgetragen. Damit gibt es im Fürstentum künftig gleich zwei Qualifyings.

Gerade das Qualifying gilt in Monaco aufgrund der schwierigen Überholmöglichkeiten als eines der Highlights des Wochenendes. Bei vielen Fans in den sozialen Netzwerken stieß die Entscheidung für einen zusätzlichen Sprint im Fürstentum allerdings auf wenig Begeisterung.