Bei Pokal-Sensation! Fan-Plakat gegen die Bayern

Und wieder ein neues Transparent im deutschen Fußball. Beim Pokal-Sensationssieg über Bundesligist Fortuna Düsseldorf (8:7 nach Elfmeterschießen) entrollte der Anhang von Regionalliga-Klub Saarbrücken ein Transparent gegen die Bayern.

Mit dem Spruchband griffen die Fans des deutschen Viertligisten den deutschen Rekordmeister Bayern München an. Bleiben allerdings über der Gürtellinie, warfen den Münchnern eine Doppelmoral vor."Zig Tote in Katar. Der FCB ist trotzdem da", spielte der Regionalliga-Klub auf das alljährliche Jänner-Trainingslager der Münchner im Wüsten-Emirat an. Seit 2018 ist außerdem Qatar Airways ein Münchner Sponsor. Dies hatten bereits die Bayern-Ultras kritisiert.Danach folgte ein – harmloser – Angriff auf den zuletzt so wüst beschimpften Hoffenheim-Geldgeber Dietmar Hopp. "Ein Mäzen heult los, die Bayern mutieren zum Trauerklos", kritisierten die Fans offenbar das angekündigte rigorose Vorgehen der Bayern-Funktionäre rund um Karl-Heinz Rummenigge.Auf dem Platz ließen die Regionalliga-Kicker die eigenen Fans jubeln. Saarbrücken zog mit 8:7 nach Elfmeterschießen ins Halbfinale des DFB-Pokals ein. Froese hatte den Underdog in der 31. Minute in Führung gebracht, Zanka in der 90. Minute den Bundesligisten in die Verlängerung gebracht. Hennings vom Elfmeterpunkt schon in der 83. Minute den Ausgleich verpasst.Im Elfmeterschießen wurde dann Saarbrücken-Keeper Batz zum Mann des Spiels, hielt vier Elfmeter. Darunter auch von ÖFB-Ass Stöger.