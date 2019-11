Barcelona vs Dortmund! Live-Stream & TV-Sender

Der FC Barcelona empfängt in der Champions League Borussia Dortmund. Livestream und TV-Sender der Partie.

Wordrap mit Martin Bruckner

Showdown in der "Todesgruppe" F. Der FC Barcelona und Borussia Dortmund kämpfen in der vorletzten Runde der Gruppenphase um den Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse.Die Ausgangslage ist spannend. Barca führt mit acht Punkten, gefolgt vom BVB mit sieben Punkten. Inter lauert dahinter mit vier Punkten. Selbst Außenseiter Slavia Prag hat mit zwei Zählern noch Außenseiter-Chancen.Im Free-TV ist die Begegnung leider nicht zu empfangen. Kunden von DAZN können das Spiel als Einzelmatch schauen . Via DAZN.com bietet der Sender einen Live-Stream an. Es gibt auch Apps für Smart-TVs, PlayStation, XBox, Tablets, Smartphones!Rechte-Partner Sky zeigt in Österreich das Duell Genk gegen Salzburg im Parallelspiel um 21 Uhr. In Deutschland wird Barcelona gegen Dortmund als Einzelspiel gezeigt.Die Konferenz gibt es nur auf Sky Sport 1 zu sehen.Wer noch kein DAZN-Abo hat, kann das Spiel sogar gratis schauen. Einfach innerhalb weniger Minuten das Probemonat aktivieren und los geht's. Der Dienst kostet nach dem ersten kostenlosen Monat 11,99 Euro im Monat – monatlich kündbar – und inkludiert unter anderem die Serie A, Primera Division, Ligue 1 und Europa League und viele Angebote abseits des Fußballs. Im Jahresabo kostet DAZN 119,99 Euro.Als letzten Ausweg für alle mit schmaler Brieftasche gibt es noch jede Menge Websites, die Streams in schlechter Qualität kostenlos zur Verfügung stellen. Stellen Sie sich dabei aber auf eine Flut an lästigen Pop-Ups ein. Außerdem reißen die Streams regelmäßig ab und die Streaming-Anbieter bedienen sich an fremdem Bildmaterial - rechtlich bedenklich!