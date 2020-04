Federer-Turnier gibt im Tennis-Termin-Chaos auf

Bis 13. Juli steht der Tennis-Zirkus aufgrund der Corona-Pandemie still. Danach soll ein dicht gedrängter Herbst folgen. Allerdings ohne den Laver Cup.

Das von Roger Federer mitorganisierte Tennis-Duell Europa gegen die Welt hätte vom 25. bis 27. September in Boston stattfinden sollen.Am Freitag sagten die Veranstalter den Showkampf endgültig ab. Die vierte Auflage soll nun 2021 über die Bühne gehen. Austragungsort bleibt Boston.Mit der Verschiebung um ein Jahr reagierten die Organisatoren auf den Alleingang der French Open. Das Sandplatz-Grand-Slam hatte in einem Alleingang das Turnier von Roland Garros auf den 20. September bis 4. Oktober verschoben.In diesen zwei Wochen sollen neben dem Laver Cup auch 250er-Turniere in St. Petersburg, Metz, Chengdu, Zhuhai oder Sofia stattfinden. Der French-Open-Alleingang hatte für scharfe Kritik im Tenniszirkus gesorgt, wurde eben auf andere Turniere keine Rücksicht genommen.