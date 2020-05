Ferrari macht Vettel ein neues Vertragsangebot

Der Vertragspoker rund um Sebastian Vettel geht in die nächste Runde. Ferrari besserte das Angebot für den viermaligen Weltmeister nach.

Der Deutsche hatte italienischen Medienberichten zufolge ein erstes Angebot der Scuderia abgelehnt. Die Italiener hatten dem 32-jährigen Deutschen einen Einjahresvertrag mit einem Gehalt von zwölf Millionen Euro geboten.Zu wenig für den viermaligen Champion, kassiert Vettel doch 30 Millionen im Jahr. Dieses will er auch behalten, außerdem für zumindest zwei Jahre unterschreiben.Wieam Dienstag berichtet, besserten die Italiener das Angebot nach, offerierten einen Zwei-Jahres-Deal. Allerdings weiterhin mit deutlichen Gehaltseinbußen. Der Rennstall muss im Angesicht der Corona-Krise sparen. Darüber hinaus soll bereits ab 2021 eine Budget-Obergrenze von 145 Millionen Dollar (133 Millionen Euro) in der Formel 1 gelten.Teamchef Mattia Binotto hatte sich zuletzt lobend über Vettel geäußert. Das heizte die Verlängerungs-Spekulationen wieder an. "Seb ist authentisch und aufrichtig. Er liebt seinen Job und das ist einer der Gründe, warum auch wir bei Ferrari ihn lieben."Doch die potentiellen Nachfolger stehen bereits parat. Daniel Ricciardo und Carlos Sainz sind beide nach der Saison zu Haben, brachten sich bereits in Stellung. Auch der Vertrag von Sechsfach-Weltmeister Lewis Hamilton endet am Jahresende.