Ferrari-Star Leclerc fährt jetzt im Bananen-Kostüm

Die Formel 1 steht wegen der Corona-Pandemie still. Ferrari-Pilot Charles Leclerc vertreibt sich die Zeit mit virtuellen Rennen. Dabei unterhält er seine Fans nicht nur mit seinen Fahrkünsten.

Charles Leclerc sorgt in diesen unsicheren Zeiten mit seinen Streams für Auflockerung. Der Ferrari-Star wechselt von Formel-1-Cockpit in den Gaming-Stuhl.Der Monegasse fährt während des Corona-Stillstands im Motorsport auf dem PC virtuelle Rennen, filmt sich dabei selbst und überträgt diese Bilder live auf der Streaming-Plattform Twitch.Seine Auftritte im eSport sind von Erfolg gekrönt. Der 22-Jährige dominiert die Strecken auch vor dem Bildschirm. Seine Fans sehen ihm nicht nur deshalb zu.Leclerc erfreut sich wegen seines erfrischenden Humors großer Beliebtheit und ist sich auch für die eine oder andere Albernheit nicht zu schade.So schlüpfte er jüngst im Livestream in ein Bananen-Outfit. Der offizielle Account der Formel 1 teilte das Video auf Twitter, beschrieb Leclercs Stil als "ikonisch".