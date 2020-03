Ferrari will Formel 1 mit Geheimplan retten

Die weltweite Coronakrise hält auch die Formel 1 in Schach. Aktuell ist ungewiss, wann in der Königsklasse des Motorsports wieder die Motoren aufheulen. Nun lässt Ferrari mit einem Geheimplan aufhorchen.

Aktuell soll der Start am 12. Juni in Kanada erfolgen, doch auch dieser Termin wackelt gehörig. Formel-1-Boss Chase Carey meint: "Irgendwann im Sommer soll es losgehen, eine Saison mit 15 bis 18 Rennen."Doch Ferrari ist heiß auf eine volle Saison. Dafür sollen besondere Maßnahmen her. Teamchef Mattia Binotto sagt bei Sky Italia: "Ein Saison-Ende erst im Jänner wäre durchaus machbar. Wenn wir dadurch einer kompletten WM-Saison 2020 näher kommen und die folgende erst im März beginnt, wären wir bereit."Dafür sollen die Wochenenden auf zwei Tage verkürzt werden: "Wir können Grand-Prix-Wochenenden durchführen mit dem freien Training erst am Samstag. So könnten wir die logistischen Herausforderungen meistern, wenn die Rennen innerhalb kurzer Zeit steigen."Für solch eine Lösung wäre aber natürlich die Zustimmung aller anderen Teams notwendig.