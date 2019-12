Ferrari will Wolff als Boss der Formel 1 verhindern

Wohin verschlägt es Toto Wolff? Der Mercedes-Motorsportdirektor gilt als heißer Kandidat auf den Posten des Formel-1-Bosses. Nicht allerdings bei Ferrari.

Schon seit Monaten kursiert ein heißes Gerücht im Fahrerlager: Wolff könnte zum neuen Boss der Formel 1 werden, Chase Carey ab 2021 an der Spitze der Motorsport-"Königsklasse" ablösen.Vor allem in der Chefetage von Rechteinhaber Liberty Media, bei John Malone und Greg Maffei, genießt der Wiener hohes Ansehen. Doch nicht allerdings beim Mercedes-Dauerrivalen Ferrari.Selbst wenn alle anderen Teams Wolff zum neuen Formel-1-Zampano machen würden, wird die Scuderia dies nicht zulassen, wieberichtet. "Dass jemand, der in den vergangenen Jahren eine aktive und wichtige Rolle in einem Team gespielt hat, Verantwortung in der Formel 1 übernimmt, würde automatisch Interessenskonflikte mit sich bringen", erklärte Ferrari-CEO Louis Camilleri.Der mächtige Boss der Italiener würde auch seinen eigenen Teamchef ungern an der Spitze der Formel 1 sehen. "Wenn Mattia Binotto der Kandidat wäre, Chase Carey zu ersetzen, wäre der Rest des Fahrerlagers auch nicht glücklich. Ist aber auch logisch."Ferrari würde im Kampf gegen den "Silberpfeil"-Boss sogar zum letzten Mittel greifen und ein Veto einlegen – der "letzte Ausweg", wie Camilleri erklärte. Er baut bis dahin auf einen Dialog. Neuer Formel-1-Boss soll stattdessen ein "echter CEO mit einem Entertainment-Background" werden.