Feueralarm scheucht DFB-Kicker aus Luxushotel

Der Mannschaftsbus des DFB vor dem Hotel Bild: imago sportfotodienst

Aufregung beim deutschen Nationalteam! Die Spieler sind vor dem EM-Quali-Hit gegen Holland in Hamburg einquartiert und mussten aus ihren Hotel-Zimmern evakuiert werden.

Im 5-Sterne-Luxushotel "The Fontenay" brach der Feueralarm aus, alle Gäste mussten aus den Zimmern im teuersten Hotel Hamburgs. Schnell war klar: Es handelte sich um einen Fehl-Alarm.



Die bangen zehn Minuten soll den DFB-Tross nicht weiter an der Vorbereitung für den ganz großen Schlager gegen Holland behindern.



Jogi Löw bereitet seine Elf auf den Klassiker gegen Holland in der EM-Quali vor, am Freitag (6.9.) geht's um 20:45 gegen die Oranjes.



(PiP)