15.11.2019 19:51 Finnland und Schweden sichern sich das EM-Ticket

Finnland ist fix bei der EM 2020 Bild: imago sportfotodienst

Wir haben zwei weitere EM-Teilnehmer! Bevor sich Österreich am Samstag gegen Nordmazedonien das Ticket schnappen kann, hat sich in der Italien-Gruppe J Finnland und in der Spanien-Gruppe F Schweden für die Europameisterschaft qualifiziert.