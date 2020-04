Fix: Mercedes-Boss Wolff steigt bei Aston Martin ein

Gerüchte gab es schon länger, jetzt steht es fest: Toto Wolff wird in der kommenden Formel-1-Saison als Investor bei Aston Martin einsteigen. Damit beteiligt sich der Mercedes-Teamchef bei einem unmittelbaren Rivalen.

Ab der kommenden Saison will Aston Martin in der PS-Königsklasse aufzeigen. Wolff beteiligt sich am neuen Team mit einem Anteil von 0,95 Prozent, was einem Gesamtvolumen von 4,77 Prozent der Aston-Martin-Aktien entspricht. Kosten: 42 Millionen Euro. Gerüchte, dass er als Geschäftsführer das Team wechseln könnte, dementierte der Wiener in den vergangenen Wochen immer wieder. "Ich bin und bleibe Mercedes-Motorsportchef und Formel-1-Chef, daran wird sich nichts ändern", erklärte er.Aston Martin wird von Lawrence Stroll als Vorstandsboss geführt. Dessen Sohn Lance Stroll gibt aktuell bei Racing Point in der Formel 1 Gas. Wolff gilt als guter Freund der Strolls. Bei Mercedes sieht man das Investment des 48-Jährigen offenbar gelassen. "Das hat keinen Einfluss auf seine geschäftsführende Rolle bei uns", geben die "Silberpfeile" bekannt.