Fix: Sky zeigt Bundesliga-Spiele live im Free-TV

Gute Nachrichten für Fans der deutschen Bundesliga! Bezahl-Sender Sky kündigt an, die Wiederaufnahme des Spielbetriebs live im Free-TV zu übertragen.

Konkret will Sky die Spiele der ersten beiden Wochenenden live auf dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD zeigen. Dabei handelt es sich um die Konferenz-Schaltungen der 26. und 27. Runde der Bundesliga am Samstag und der 2. Liga am Sonntag.Noch nicht geklärt ist, ob DAZN Spiele live übertragen wird. Der Grund: Eurosport hat noch keine Vorauszahlung auf die TV-Prämien geleistet, DAZN hat eine Sublizenz des Senders. "Wir haben da unterschiedliche Auffassungen", erklärt DFL-Geschäftsführer Christian Seifert. Eine Lösung soll es bald geben. "Es gibt unterschiedliche Wege, das zu klären."