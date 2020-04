Fix! Sturm hat den Kreissl-Nachfolger gefunden

Schon seit Wochen wurde spekuliert, nun ist es fix. Andreas Schicker wird neuer Geschäftsführer Sport bei Sturm Graz

Der 33-Jährige folgt nach dem Ende der Saison auf Günter Kreissl, der sich nach vier Jahren eine Auszeit nimmt.Schicker übte die Funktion des Sportdirektors bereits in Wr. Neustadt aus. Seit 2018 ist der 33-Jährige bei Sturm, war als Kreissls Assistent und Chefscout tätig.Der neue Geschäftsführer Sport wird am Montag in einer virtuellen Pressekonferenz vorgestellt.