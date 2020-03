Fix! UEFA verschiebt die Fußball-EM 2020

Schon seit Tagen wurde spekuliert, nun ist ex es fix. Die EM-Endrunde 2020 ist am Dienstag von der UEFA verschoben worden.

In einer Krisensitzung der UEFA mit allen Nationalverbänden und Vertretern der nationalen Ligen wurde am Dienstag die Verschiebung beschlossen.Die EM-Endrunde soll auf den Sommer 2021 verschoben werden. Dem muss nur noch das UEFA-Exekutivkomitee in seiner Sitzung ab 15 Uhr zustimmen.Durch die Verschiebung des Kontinental-Turniers soll den nationalen Ligen die Möglichkeit gegeben werden, die Meisterschaften im Juni zu Ende zu spielen. Champions League und Europa League werden bis auf weiteres ausgesetzt.Eigentlich hätte das Fußball-Spektakel in zwölf Ländern am 12. Juni in Rom starten sollen. Das Finale war für den 12. Juli angesetzt. Der neue Termin ist vom 11. Juni bis zum 11. Juli 2021. Eine Verschiebung in den Dezember, wie zuletzt kolportiert wurde, ist für den europäischen Fußballverband keine Option.Ob die EM-Endrunde 2021 dann europaweit ausgetragen wird, ist offen. Die für Sommer 2021 angesetzte Klub-WM der FIFA soll dann in den Sommer 2022 verlegt werden. Da steigt die WM ja im Dezember.