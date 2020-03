Foda: "Es gibt Wichtigeres als Fußball oder die EURO"

Seit Dienstag ist es amtlich: Die Fußball-EM wird um ein Jahr verschoben. Im ÖFB begrüßt man die Entscheidung der UEFA.

Foda dankt Ärzten und Arbeitern

In einer Krisensitzung der UEFA mit allen Nationalverbänden und Vertretern der nationalen Ligen wurde am Dienstag die Verschiebung der Fußball-EM beschlossen. Auch das UEFA-Exekutivkomitee stimmte zu.Somit ist es nun amtlich: Die Endrunde findet nicht vom 12. Juni bis zum 12. Juli 2020 statt, sondern ein Jahr später. Der neue Termin: 11. Juni bis 11. Juli 2021.Die Play-off-Spiele für die EURO, die ursprünglich für März 2020 vorgesehen waren, wurden in den Juni 2020 verlegt. Österreich erfährt dort den vierten und letzten EM-Gruppengegner."Der ÖFB begrüßt diese Entscheidung, im Zuge derer die UEFA klares Leadership bewiesen hat", sagt ÖFB-Boss Leo Windtner. "Die Solidarität der Fußballfamilie in dieser Situation zeigt, dass im Moment andere Dinge Priorität haben. Die Gesundheit aller Menschen steht jetzt im Vordergrund. Es ist erfreulich, dass trotz der derzeitigen dramatischen Situation durch diese Entscheidung auch eine ermutigende Perspektive geboten wird."Teamchef Franco Foda sieht es ähnlich. "Es ist die absolut richtige Entscheidung, in dieser außergewöhnlichen Situation gibt es Wichtigeres als Fußball oder eine EURO. Jetzt gilt es, das Virus einzudämmen, damit wir in naher Zukunft wieder gemeinsam positiv nach vorne schauen können."Foda weiter: "An dieser Stelle möchte ich auch den Frauen und Männern danken, die rund um die Uhr im Einsatz sind – seien es Ärztinnen und Ärzte, Einsatz- und Pflegekräfte oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäfte, die uns versorgen. Was sie leisten, ist herausragend."Inwieweit die UEFA die historische Endrunde im Sommer 2021 unter gleichen Voraussetzungen ausrichten will und kann, blieb zunächst offen.