Fleisch-Fabrikant bietet Corona-Tests für Kicker an

Die deutsche Bundesliga bastelt weiterhin am Comeback. Entscheidend für die Fortsetzung der Liga sind Corona-Tests der Fußballer. Da kam nun ein kurioses Angebot.

Ab dem 9. Mai soll die deutsche Bundesliga mit Geisterspielen fortgesetzt werden. Dafür werden jedoch Corona-Tests benötigt. Berichten zufolge sollen rund 30 Personen pro Verein alle drei Tage mit Schnelltests untersucht werden.Um die benötigten Corona-Tests auswerten zu können, bot nun Clemens Tonnies, Aufsichtsratsvorsitzender von Schalke 04 und im Brotberuf Fleisch-Fabrikant, der Deutschen Fußball Liga (DFL) an, Tests in seinem Firmenlabor auswerten zu lassen."Es gibt einen Austausch, die Entscheidung liegt nun bei der DFL", erklärte der 63-jährige Schalke-Boss gegenüber der. Außerdem will der Fleischfabrikant anderen seine Corona-Tests anbieten.Tönnies erklärte, in seinem Labor über 180.000 Tests im Monat auswerten zu können. Dass dort sonst Schweineblut untersucht wird, sei kein Problem. "Das System ist dasselbe." Das Unternehmen will mit Humanmedizinern zusammenarbeiten.