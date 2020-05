Florian Silbereisen bekommt eine neue Show

Nach "Deutschland sucht den Superstar" darf sich Florian Silbereisen auf die nächste Show freuen.

Für Schlagerstar Florian Silbereisen könnte es derzeit nicht besser laufen: Zu Ostern war er imzu sehen,Und jetzt bekommt er seine eigene, neue Show. "Willkommen im SchlagerXirkus – Stars & Hits in Leipzig!" heißt die Sendung, die bereits am 29. Mai auf MDR ausgestrahlt wird.Welche Sänger und Sängerinnen dort auftreten werden, ist noch unbekannt. Am 6. Juni ist der Ex von Helene Fischer darüber hinaus in der Show "Schlagerlovestory – Die total verliebte Frühlingsshow" auf MDR zu sehen (hätte ursprünglich im März starten sollen).In der neuen Staffel "DSDS" wird Florian Silbereisen übrigens nicht mehr am Jurypult sitzen.