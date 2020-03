Statt Naidoo: Silbereisen wird Juror bei "DSDS"

Nach seinem Skandal-Clip auf Twitter warf RTL Xavier Naidoo aus der TV-Show "DSDS". Dafür nimmt Schlagerstar Florian Silbereisen am Jurypult Platz.

Florian Silbereisen wird neuer Juror bei DSDS

Der Schlagerstar ist ein großer Fan von Dieter Bohlen

Xavier Naidoo ist nicht mehr Juror bei "Deutschland sucht den Superstar"., nachdem erveröffentlicht hatte. Poptitan Dieter Bohlen kündigte darauf an, dass sich er nach einem neuen Juror auf die Suche begibt.Erst hieß es noch Schlagerstar Michael Wendler würde am Jurypult Platz nehmen, doch der Poptitan war von der Idee alles andere als begeistert . Es soll schon Gespräche zwischen RTL und dem Sänger gegeben haben. "Das ist Schwachsinn", meckerte Bohlen.Inzwischen ist ein neuer Juror gefunden. Schlagerstar Florian Silbereisen wird bereits am kommenden Samstag neben Bohlen, Oana Nechiti und Pietro Lombardi in der Jury sitzen. "In Zeiten wie diesen muss man einfach zusammenhalten und aushelfen, wo man gebraucht wird", erklärte er der "Bild". Silbereisen konnte spontan zusagen, daSilbereisen ist jedenfalls völlig aus dem Häuschen. Im Interview mit der "Bild" schwärmte er über seinen neuen Job: "Ich war noch ein kleiner Junge, als Dieter mit Modern Talking internationale Erfolge gefeiert hat. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal mit ihm zusammenarbeiten darf. Das ist schon etwas ganz Besonderes für mich! Ich habe jetzt schon Lampenfieber". Der 38-jährige Musiker soll bis zum Ende der Staffel in der Jury sitzen.