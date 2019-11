22.11.2019 19:28 Floyd Mayweather plant Fight-Comeback für 2020

Floyd Mayweather Bild: picturedesk.com/APA

50 Kämpfe, keine Niederlage, Millionen am Bankkonto - Floyd Mayweather ist seit 2015 in Boxer-Pension, diese scheint ihm aber zu langweilig. Der US-Amerikaner kündigt auf Instagram ein Sensationscomeback an.