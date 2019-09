Foda kündigt Folgen für Hinteregger-Skandal an

Teamchef Franco Foda stellt klar, es werde weitere Konsequenzen für Martin Hinteregger nach dessen Party-Nacht vor dem Polen-Match geben.

Der Hinti-Skandal bewegt Fußball-Österreich. Martin Hinteregger war zwischen den beiden Länderspielen gegen Lettland (Freitag, 6:0) und Polen (Montag, 0:0) feiern und überzog dabei den Zapfenstreich deutlich.Beim Polen-Match war er dann nur auf der Bank. Offiziell, wegen muskulärer Probleme. Gut denkbar aber, dass es sich um eine disziplinäre Maßnahme handelte.Am Mittwoch wurden Details bekannt. Hinteregger habe am Samstag in Flachau seinen Geburtstag gefeiert, sei dann erst in den Morgenstunden zurück ins Spieler-Quartier gekommen.In der "Krone" dementiert nun Teamchef Franco Foda die Darstellung von der "Kleinen Zeitung", dass er den Zapfenstreich von 21.30 Uhr gar um rund zehn Stunden überzogen hätte. "Da haben wir andere Infos."Welche, lässt er offen. Herunterspielen möchte Foda den Vorfall aber nicht. Es handelt sich um eine Disziplinlosigkeit. Foda: "Es wird interne Konsequenzen geben ..."Auch dabei geht er nicht weiter ins Detail. Marc Janko warnte Hinteregger jedenfalls am Donnerstag bei "Heute" : "Kein Spieler ist unersetzlich." Janko spielte bis zu seinem Karriereende im Sommer 70 Mal für Österreich. Auch unter Teamchef Foda. Er weiß also, wovon er spricht. Skandale erlaubte sich Janko nie. Hinteregger ist "Wiederholungstäter", hatte erst im Sommer mit einem Suff-Video in Tirol für Aufsehen gesorgt.Foda: "Jeder macht Fehler, das ist nur normal. Wir sind Menschen. Das Wichtigste ist, dass man ihn nicht wiederholt." Bleibt offen, ob der Teamchef Vorfälle außerhalb des Nationalteams mit einrechnet. Feiern – ja oder nein? "Man muss schon wissen, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist."