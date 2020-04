Heimisches Football-Ass heuert bei NFL-Team an

Ein heimischer Football-Crack ist dem Traum von der NFL einen großen Schritt näher gekommen. Snadro Platzgummer erhält einen Platz im Kader der New York Giants.

Platzgummer ist ein Eigenbauspieler der Raiders aus Tirol, nahm ebenso wie Vikings-Crack Bernhard Seikovits am "International Pathway Program" der NFL teil.Nun verkündete die US-Eliteliga, dass er einer von vier Spielern ist, die einen Platz im Kader eines Teams erhält - konkret heuert er bei den New York Giants an.Jetzt gilt es für ihn, sich in den weiteren Trainings zu beweisen, um einen Kaderplatz in der kommenden Saison zu erhalten. Platzgummer jubelt über einen weiteren Schritt in Richtung NFL. "Es war ein wahnsinnig schönes Gefühl, die erlösende Nachricht zu erhalten."