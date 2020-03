Football-Star Tom Brady hat neues Team gefunden

Tom Brady ist 42 Jahre alt, hat vom Football aber noch lange nicht genug. Der Quarterback-Superstar hat ein neues Team gefunden.

Erstmals in seiner 20-jährigen Karriere war Brady ein Free Agent. Der Vertrag mit seinem Stammklub New England Patriots war ausgelaufen, Brady kann also mit anderen Teams verhandeln.Und das tat der NFL-Superstar auch, hat auch ein neues Team gefunden. Brady soll bei den Tampa Bay Buccaneers anheuern. Mit dem Team aus Florida ist sich der 42-Jährige laut US-Berichten grundsätzlich einig. Fix kann der Deal aber erst ab Mittwochabend (21 Uhr) werden, wenn Teams neue Verträge unterschreiben dürfen.Brady hatte umfangreiche Mitsprache beim Durchsagen der Spielzüge sowie ein Mega-Gehalt gefordert. Das waren die Patriots nicht bereit, zu zahlen. Auch die San Francisco 49ers hatten sich bereits aus dem Rennen genommen.Den Berichten zufolge kassiert Brady ein Jahresgehalt von 30 Millionen US-Dollar (27 Millionen Euro). Wieviele Jahre der Deal gelten soll, ist noch nicht bekannt.In der abgelaufenen NFL-Saison konnte Buccaneers-Quarterback Jameis Winston nicht überzeugen. Brady hatte am Dienstag offiziell seinen Abschied von den Patriots verkündet.