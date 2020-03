Formel-1-Krise! Ferrari will eine "Corona-Garantie"

Rätselraten vor dem Saisonauftakt! Startet die Formel 1 wie geplant in das Jahr 2020? Sehen die Fans ein "Auftaktrennen light"? Vor allem um Ferrari gibt es Probleme.

Norditalien ist die am stärksten vom Coronavirus betroffene Region in Europa. Das ist auch ein Problem für Ferrari. Denn die "Rote Göttin" soll am 15. März in Melbourne beim Formel-1-Saisonauftakt glänzen.Doch das würde auch von einer reibungslosen Anreise abhängen. Aufgrund der weltweiten Verunsicherung stellt Teamchef Mattia Binotto nun eine brisante Forderung: "Wir brauchen einfach Garantien, bevor wir losfahren. Wenn es irgendwelche Gesundheitskontrollen gibt, dann müssen wir das wissen. Wir müssen wissen, was auf uns wartet und was die Folgen wären, falls Probleme auftreten würden."Binotto fürchtet vor allem, dass seine Mitarbeiter bei Verdachtsfällen wochenlang in Quarantäne müssen. Sollte es keine Garantien für den Rennstall geben, würde er auch darüber nachdenken, den Saisonstart auszulassen. Weil auch Alfa Romeo, Haas und Alpha-Tauri betroffen wären, stellt der Ferrari-Teamchef gleich den ganzen Saison-Auftakt in Frage: "Was, wenn vier Teams fehlen? Gibt es ein Rennen oder nicht? Das ist nicht meine Entscheidung."Fest steht bereits jetzt, dass die MotoGP nicht wie geplant kommendes Wochenende in die Saison starten wird. "Aufgrund der in Katar in Kraft getretenen Reisebeschränkungen für Passagiere aus Italien (und anderen Ländern) wird die Königsklasse in Losail nicht starten", teilen der Motorrad-Weltverband (FIM), die MotoGP-Teamvereinigung (IRTA) und der MotoGP-Veranstalter (Dorna) in einem gemeinsamen Statement mit. "Wir bedauern es, bekannt geben zu müssen, dass alle Sessions der MotoGP-Klasse beim Grand Prix von Katar, einschließlich des Rennens, abgesagt werden."